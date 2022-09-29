Дают деру, а нельзя: в госдуме говорят, что военнообязанным запрещено покидать россию

Из-за частичной мобилизации из россии бегут военнообязанные. Впрочем, оказалось, что этого делать им нельзя.

Об этом сообщил спикер госдумы вячеслав володин, пишут росСМИ. По его словам, сейчас всем, кто состоит на воинском учете, нельзя выезжать из россии.

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Военнообязанным запрещено покидать россию

Как рассказал володин, по закону гражданам, состоящим на военном учете, с момента объявления мобилизации "запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов".

Такая норма закона есть, и ею должны руководствоваться все военнообязанные,

– подчеркнул спикер госдумы.

Напомним, слухи о возможном закрытии границ для мужчин призывного возраста в россии начали распространяться сразу после объявления мобилизации 21 сентября. Десятки тысяч не желающих воевать россиян массово пытаются покинуть страну.

Как россияне пытаются сбежать из страны

После объявления частичной мобилизации в россии вспыхнул "туристический бум". На границе с Грузией растянулись километровые очереди россиян. Они убегают через КПП "Верхний Ларс".

Большие очереди россиян заметили на границе с Финляндией и Казахстаном.

Чтобы уйти от мобилизации, россияне готовы платить от 21 000 до 27 000 долларов за место на частном самолете.

Кроме того, россияне выкупили все билеты на поезда и самолеты в Минск. Они рассматривают беларусь как транзитную страну, чтобы уйти от мобилизации.

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