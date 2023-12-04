Подготовка к мобилизации: с какой целью Путин увеличивает армию России

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал приказ об увеличении штата российского войска до более двух миллионов человек. В частности, количество армии составит 1 миллион 320 тысяч солдат. Это компенсация вооруженных сил, которая потенциально готовит к мобилизации в России.

Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что накануне президентских выборов в России Путин не осмелится объявить мобилизацию.

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Сейчас мобилизацию не объявят

Сергей Жирнов отметил, что приказ, который подписал Путин, касается профессиональной армии. Увеличение количества вооруженных сил России компенсирует штатных военных, которые пошли на войну против Украины, но были ликвидированы.

На самом деле это потенциально готовит к мобилизации. Просто это компенсация вооруженных сил. Потому что Путин понимает, что нельзя всех военнослужащих направить на фронт в Украине, потому что есть еще огромная граница России, граница с НАТО и так далее,

– объяснил он.

Конечно, сейчас Путин не может объявить мобилизацию, потому что готовится к выборам президента. Он боится, что если объявит мобилизацию, то россияне устроят революцию и свергнут его.

Жирнов о приказе Путина: смотрите видео

Мобилизация в России: главное