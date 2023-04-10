Кого в Украине не могут принудительно мобилизовать и кто имеет право на отсрочку: список лиц

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация. Есть определенные категории мужчин, которые имеют отсрочку от службы.

Принудительно не могут мобилизовать в армию определенный список лиц. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Кто не может быть принудительно мобилизованным

Мужчины старше 60 лет,

мужчины, непригодные к военной службе,

мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации.

В каких случаях предоставляется отсрочка от мобилизации

Из-за семейных обстоятельств,

состояние здоровья,

получение образования или удлинение профессиональной деятельности,

освобождение от мобилизации по виду деятельности,

забронированные предприятиями.

Отметим, что по семейным обстоятельствам предоставляется отсрочка лицам, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет. Также лицам, самостоятельно воспитывающим ребенка/детей до 18 лет.

Кроме того, отсрочку также дают лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет.

Кстати, работников определенных органов, предприятий, организаций, учреждений могут забронировать. Они будут продолжать выполнять свои должностные обязанности. Отсрочка дается в течение 6 месяцев.

Напомним, что за пределы Украины могут выехать некоторые категории мужчин, не подлежащие мобилизации. Среди них: