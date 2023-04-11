Мобилизация студентов в Украине 2023: кого могут призвать в армию
В 2023 году украинских студентов не могут мобилизовать в армию. Однако они могут пойти на службу по собственному желанию.
Кого из студентов могут призвать в армию – подробнее расскажет 24 Канал. Кстати, ранее в Минобороны рассказали, будут ли усиливать в Украине мобилизацию.
Важно Кого в Украине не могут принудительно мобилизовать и кто имеет право на отсрочку: список лиц
Мобилизируют ли студентов в 2023 году
Призвать на службу во время мобилизации могут студентов, которые по окончании бакалавриата временно не числятся в студентах. Также это касается тех, кто поступает на магистратуру, но официально еще они не получают образования.
В армию не мобилизуют:
- студентов ПТУ и училищ,
- студентов вузов,
- ассистентов-стажеров,
- аспирантов и докторантов.
Кто из студентов может получить отсрочку от службы
Отсрочку от мобилизации на весь период обучения предоставляют:
- мужчинам призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней,
- студентам профессионального образования с дневной формой обучения.
Адвокаты говорят, что призывать на службу в 2023 году не будут студентов высших учебных заведений, получателей профессионального высшего образования – подразумеваются только те, кто учится на дневной или дуальной форме. Также не могут мобилизовать учителей и преподавателей.Обратите внимание! Мобилизироваться могут студенты по собственному желанию. Для этого мужчине предоставят академотпуск на время службы.
Что известно о мобилизации в Украине
- С 1 октября 2022 года в Украине женщины в возрасте от 18 до 60 лет отдельных категорий должны были стать на военный учет. Однако со временем этот указ Минобороны отсрочили.
- Недавно стало известно, что петиция на сайте президента Украины о том, чтобы разрешить демобилизацию в Украине через 18 месяцев службы, набрала необходимое количество подписей. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
- Ранее 24 Канал рассказывал, как в Украине наказывают уклонистов от мобилизации.