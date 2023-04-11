Мобилизация студентов в Украине 2023: кого могут призвать в армию

В 2023 году украинских студентов не могут мобилизовать в армию. Однако они могут пойти на службу по собственному желанию.

Кого из студентов могут призвать в армию – подробнее расскажет 24 Канал. Кстати, ранее в Минобороны рассказали, будут ли усиливать в Украине мобилизацию.

Важно Кого в Украине не могут принудительно мобилизовать и кто имеет право на отсрочку: список лиц

Мобилизируют ли студентов в 2023 году

Призвать на службу во время мобилизации могут студентов, которые по окончании бакалавриата временно не числятся в студентах. Также это касается тех, кто поступает на магистратуру, но официально еще они не получают образования.

В армию не мобилизуют:

студентов ПТУ и училищ,

студентов вузов,

ассистентов-стажеров,

аспирантов и докторантов.

Кто из студентов может получить отсрочку от службы

Отсрочку от мобилизации на весь период обучения предоставляют:

мужчинам призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней,

студентам профессионального образования с дневной формой обучения.

Когда студент достиг 21-летнего возраста – отсрочка теряет силу.

Адвокаты говорят, что призывать на службу в 2023 году не будут студентов высших учебных заведений, получателей профессионального высшего образования – подразумеваются только те, кто учится на дневной или дуальной форме. Также не могут мобилизовать учителей и преподавателей.

Что известно о мобилизации в Украине

С 1 октября 2022 года в Украине женщины в возрасте от 18 до 60 лет отдельных категорий должны были стать на военный учет. Однако со временем этот указ Минобороны отсрочили.

Недавно стало известно, что петиция на сайте президента Украины о том, чтобы разрешить демобилизацию в Украине через 18 месяцев службы, набрала необходимое количество подписей. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Ранее 24 Канал рассказывал, как в Украине наказывают уклонистов от мобилизации.

Мобилизироваться могут студенты по собственному желанию. Для этого мужчине предоставят академотпуск на время службы.