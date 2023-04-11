Мобилизация студентов в Украине 2023: кого могут призвать в армию

11 апреля 2023, 09:30
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В 2023 году украинских студентов не могут мобилизовать в армию. Однако они могут пойти на службу по собственному желанию.

Кого из студентов могут призвать в армию – подробнее расскажет 24 Канал. Кстати, ранее в Минобороны рассказали, будут ли усиливать в Украине мобилизацию.

Важно Кого в Украине не могут принудительно мобилизовать и кто имеет право на отсрочку: список лиц

Мобилизируют ли студентов в 2023 году

Призвать на службу во время мобилизации могут студентов, которые по окончании бакалавриата временно не числятся в студентах. Также это касается тех, кто поступает на магистратуру, но официально еще они не получают образования.

В армию не мобилизуют:

  • студентов ПТУ и училищ,
  • студентов вузов,
  • ассистентов-стажеров,
  • аспирантов и докторантов.

Кто из студентов может получить отсрочку от службы

Отсрочку от мобилизации на весь период обучения предоставляют:

  • мужчинам призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней,
  • студентам профессионального образования с дневной формой обучения.

Важно! Когда студент достиг 21-летнего возраста – отсрочка теряет силу.

Адвокаты говорят, что призывать на службу в 2023 году не будут студентов высших учебных заведений, получателей профессионального высшего образования – подразумеваются только те, кто учится на дневной или дуальной форме. Также не могут мобилизовать учителей и преподавателей.

Обратите внимание! Мобилизироваться могут студенты по собственному желанию. Для этого мужчине предоставят академотпуск на время службы.

Что известно о мобилизации в Украине

Автор: Софія Ковнір