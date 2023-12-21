Простая арифметика, – Данилов объяснил, куда пойдут 500 миллиардов, выделенных на мобилизацию
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявления президента Зеленского о предложении мобилизовать еще 450 – 500 тысяч человек и отметил, куда пойдут 500 миллиардов, выделенных на этот процесс.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в контексте обсуждения мобилизации, прежде всего, речь идет о справедливости. Об этом он сказал в эфире телемарафона в четверг, 21 декабря.
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Расходы на мобилизацию в Украине
Политик рассказал, куда пойдут 500 миллиардов гривен расходов, необходимых, по словам президента Владимира Зеленского, на мобилизацию такого количества украинцев.
Данилов объяснил, что бойцам с первой линии фронта платят более 100 тысяч гривен в месяц, и если умножить на 12, то будет "простая математика".
Он подчеркнул, что если говорить о справедливости, то действительно тем людям, которые находятся непосредственно на линии фронта, нужно давать возможность отдыхать и делать ротации. По словам Данилова, кто-то должен их замещать.
Секретарь СНБО отметил, что за один день или месяц 500 тысяч человек не призовут и процесс может растянуться, по меньшей мере, на год.
По мнению Данилова, в определенный промежуток времени некоторые украинцы "успокоились", полагая, что война – дело только военных.
А остальная страна должна жить своей собственной жизнью: ходить по казино, ночным клубам. Надо заканчивать. Потому что это так не работает. Подчеркиваю: мы должны быть единой системой, и все должны принимать в этом участие, а не избирательно, что кто воюет, а кто в казино сидит фишками бросается. Так не должно быть, это не о справедливости. Это совсем о разных вещах,
– резюмировал Данилов.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Западные СМИ распространили заявление министра обороны Умерова о намерении мобилизовать украинских мужчин из-за границы. Так, в Минобороны объяснили, что Умеров в целом говорил о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей важность присоединения к Вооруженным Силам и защите государства. Однако никаких обсуждений относительно механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет.
- В Вооруженных Силах Украины прокомментировали законность случаев, когда повестки бросают в почтовые ящики или вставляют их в двери квартир. Владимир Фитьо отметил, что эта повестка ни к чему не обязывает. Она информирует человека о том, что ему нужно обратиться в свой ТЦК и СП.
- Также Фитьо сообщил о работе электронного реестра военнообязанных "Оберег". Однако он отмечает, что реестр пока не синхронизирован с другими государственными реестрами.