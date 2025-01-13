Представители ТЦК не работают сами: в Сухопутных войсках сказали, кто имеет право на задержание

В функции работников ТЦК не входит задержание граждан во время оповещения. Это делают исключительно представители полиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий офицера Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Натальи Киндратив для KyivFM.

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Имеют ли право представители ТЦК сами задерживать людей

Наталья Киндратив отметила, что в группы оповещения, которые работают на улицах, как можно увидеть, как минимум входит еще полиция. Именно функция полиции – разбираться с людьми, которые оказывают сопротивление.

Офицер отметила, что если группа оповещения обнаруживает человека, который является нарушителем правил воинского учета или который находится в розыске, то ему предлагают пройти в ближайший ТЦК и СП для того, чтобы сверить данные или для того, чтобы пройти ВЛК.

Если человек начинает отказываться или сопротивляться, то осуществлять административное задержание по закону, согласно постановлению, имеет право только Национальная полиция,

– отметила представительница Сухопутных войск.

То есть задерживать граждан во время оповещения в общественных местах не входит в функции работников ТЦК. И если представители территориальных центров комплектования это делают, то они нарушают законодательство.

К слову, Наталья Киндратив также пролила свет на то, раздают ли повестки только безработным мужчинам. Представительница Сухопутных войск отметила, что сегрегации безработных нет, а сотрудники ТЦК проводят мероприятия оповещения как в общественных местах, на улицах, так и на предприятиях.