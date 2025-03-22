В 3 штурмовой отреагировали на идею не мобилизовать мужчин после 55 лет

В Верховной Раде представили законопроект, который предусматривает снижение предельного призывного возраста с 60 до 55. Эта идея, по мнению военных, является неплохой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя командира 3 отдельной штурмовой бригады, полковник Максима Жорина в его телеграм-канале.

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Какое мнение Жорина по снижению призывного возраста

Максим Жорин считает, что, несмотря на снижение призывного возраста до 55 лет в украинской армии, стоило бы оставить возможность добровольно заключать контракты с ВСУ.

Если это специалист – и необязательно военный специалист, главное, нужен сейчас в армии – если чувствует силу и здоровье выполнять задачи, то почему нет. Знаю много людей в армии на разных должностях такого возраста, которые очень эффективны,

– сказал полковник.

В то же время он отметил, что, если брать армию в целом, то, по его мнению, она должна быть моложе.

"И мы можем об этом говорить на опыте Третьей штурмовой, что является одной из самых молодых по личному составу. К нам молодежь приходит добровольно, что значительно повышает мотивационный уровень и результативность на поле боя всего подразделения", – написал Жорин.

Военный отметил, что в 3 ОШБр сейчас много молодых офицеров, по 20 – 25 лет, на руководящих должностях, которые имеют боевой опыт больший, чем подавляющее количество генералов в армии. Поэтому заместитель командира Третьей штурмовой уверен, что именно этим новым молодым поколением стоит будущее украинского войска.

К слову, на днях в Верховной Раде представили законопроект №12222, который предусматривает снижение предельного возраста для мобилизации с 60 до 55 лет. Известно, что эту идею также поддерживают и в Генштабе ВСУ.