Блокируют ли в Украине банковские карты за неявку в ТЦК

Соцсетями ходят слухи о том, что в Украине якобы начали массово блокировать карточки военнообязанным мужчинам, которые не пришли в военкоматы. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности расставил все точки над "i".

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности назвал неправдивой информацию о том, что в Украине военнообязанным мужчинам, не явившимся в военкоматы, блокируют карточки. Там заметили, что подобные слухи распространяют российские телеграм-каналы и некоторые пропагандисты, продвигающие кремлевские нарративы.

К теме Уклонение от мобилизации: в ВСУ объяснили, есть ли эта проблема массовой

Что известно о российских вбросах

В интернете ходят слухи о якобы массовой блокировке банковских карт военнообязанным за неявку в ТЦК. Более того, также ходят слухи о том, что украинцам, не состоящим на военном учете, будут отказывать в обслуживании во всех госорганах, банках и даже транспортных компаниях. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркивает, что это – ложь.

Если бы в Украине действительно массово блокировали карточки, об этом было бы много сообщений от реальных людей в соцсетях. Поскольку этого нет, пропагандисты сами придумали "зраду" и панику,

– говорится в сообщении.

На самом деле, в Украине военнообязанным могут заблокировать банковские счета в случае неуплаты штрафа за неявку в военкомат. За сам факт неявки в ТЦК карты не блокируют.

Другие новости о мобилизации