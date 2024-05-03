Как будет происходить базовая военная служба по новому закону о мобилизации

С 18 мая в Украине вступает в силу закон о мобилизации. Им в частности вводится базовая военная подготовка для украинцев и устанавливаются сроки военной службы.

По закону, вместо срочной службы для граждан Украины вводится базовая военная подготовка (БВП).

Читайте также Мобилизация в Украине: надо ли идти в ТЦК после 18 мая, если уже обновил данные

Базовая общевойсковая подготовка

Подготовка проводится в высших учебных заведениях, военных учебных подразделениях, учебных частях ВСУ и других военных формированиях. К проведению подготовки будут привлекаться общественные организации и объединения, включая ветеранов войны.

Базовая военная подготовка также будет включена в учебные планы как отдельная дисциплина. Ее прохождение является обязательным для мужчин, одновременно женщины могут присоединиться добровольно.

От прохождения подготовки освобождаются:

непригодные по состоянию здоровья;

те, кто проходили службу в других государствах;

те, кто уже служили.

Граждане, не аттестованные для присвоения офицерского звания и не проходили службу или подготовку, направляются на базовую службу с учетом полученной специальности,

– добавляют в Минобороны.

Базовая военная служба

На базовую военную службу отправляются мужчины 18 – 25 лет, годные по состоянию здоровья. При этом, все смогут самостоятельно выбрать год, когда будут ее проходить. Процесс направления включает медицинский осмотр, профессионально-психологический отбор, заседание комиссии, прибытие по повестке в территориальный центр для отправки на обучение.

Неявка без уважительных причин влечет за собой установленную законом ответственность. Уважительными причинами являются стихийные бедствия, болезнь, смерть близких.

Сроки военной службы

Срок проведения базовой военной службы во время военного положения – три месяца. Из них месяц будет проходить базовая общевойсковая подготовка и два месяца – профессиональная подготовка.

В мирное время служба продлится пять месяцев (три общевойсковой подготовки и два – профессиональной).

В то же время военная служба по призыву по мобилизации продлится до завершения особого периода.

Смотрите также Какие льготы и защиту получат военные, служащие в ВСУ: ответ Минобороны

Военно-транспортная обязанность в Украине

Закон о мобилизации также предусматривает изъятие у украинцев автомобилей на нужды армии. Военно-транспортная обязанность распространяется на государственные органы, местное самоуправление, предприятия и граждан-владельцев транспорта.

Кроме обычных автомобилей, для ВСУ могут забрать тракторы, самоходные шасси, сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственную технику. Если гражданин имеет только один автомобиль, его не могут изъять на нужды ВСУ.