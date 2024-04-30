В Минобороны ответили, будут ли выдавать повестки в рекрутинговых центрах

В Минобороны заявили, что в рекрутинговых центрах не будут вручаться повестки. В то же время там можно определиться с должностью и воинской частью, где в дальнейшем служить.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин во время открытия первого центра рекрутинга в Киеве во вторник, 30 апреля.

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Новый рекрутинговый центр

Основным преимуществом таких центров является возможность выбора специальности в рядах Вооруженных Сил, ведь в каждой бригаде есть вакансии, которые надо заполнять людьми.

По большому счету это – сервис, куда человек приходит и может получить любую информацию о том, какие есть специальности и где себя можно найти в соответствии со своей гражданской специальности, военно-учетной специальности. Здесь не будет человеку вручена повестка,

– пояснил Лазуткин.

Представитель Минобороны добавил, что в рекрутинговых центрах продолжается "сопровождение" военнообязанных, и в вопросах воинской части, куда попадет человек, и по контракту.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова во время открытия сообщила, что это уже 18 центр рекрутинга украинской армии.

Мобилизация в Украине: последние новости

4 мая в Украине отменят статус "ограниченно годный" для военнообязанных. А те мужчины, которые получили его раньше, будут иметь 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВВК и попасть в категорию "годных" или "непригодных" к военной службе. Также военнообязанных разделят на 4 категории.

Военнообязанные, которые обновляют данные в ТЦК, в любом случае будут направлены на военно-врачебную комиссию. Информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина формирует новые бригады для усиления позиций. Он подчеркнул, что они знают, как победить. Но украинским защитникам нужна своевременная поддержка от союзников в достаточном количестве.