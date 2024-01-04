Залужный с чем-то жестко не соглашался: обсуждение изменений в мобилизации было эмоциональным, – СМИ

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне обсуждал проект закона об изменениях в мобилизации. На заседании также были Валерий Залужный и Рустем Умеров.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что первое обсуждение законопроекта о мобилизации было очень эмоциональным. В частности, это касалось идеи с электронными повестками и норм инвалидности.

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Как отреагировал Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный жестко не соглашался с предложенными нормами. Об этом журналистам на условиях анонимности сообщил один из участников заседания.

Он (Залужный – 24 Канал) выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так. Но он также сказал: мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч до 400 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите сражайтесь, если не обеспечите,

– сказал неназванный собеседник.

По словам источника, Залужный во время обсуждения законопроекта уверял, что каждую жизнь будут пытаться сохранить. Главнокомандующий ВСУ говорил, что на каждого мобилизованного будет 80 дней обучения, а также отмечал, что ему нужны люди.

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