Служба ограниченно пригодных в ВСУ: юрист объяснил главные изменения

В своем новом приказе Минобороны обновило перечень болезней, согласно которому определяется пригодность военнообязанного к службе. Окончательное решение будет принимать ВЛК на основании медицинских документов, которые представит призывник.

Предыдущий приказ со списком заболеваний был принят еще в 2002 году. Об этом 24 Каналу рассказал юрист по вопросам армии Александр Золотухин, заметив, что в нем разграничивалась пригодность к военной службе в мирное время и военное.

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Кто может служить

Александр Золотухин подчеркнул, что в военное время незначительные расстройства не являются основанием для того, чтобы человек был признан непригодным для службы. Это было предусмотрено и в прошлом приказе.

Относительно возмущения общества тем, что теперь в армии могут служить люди с ВИЧ, юрист объяснил, что прошлый приказ также предусматривал такую возможность.

Речь идет о людях, имеющих ВИЧ, но не имеющих других сопутствующих инфекционных заболеваний. По сути, этот приказ детализировал систему оценки состояния здоровья призывника, поскольку раньше можно было "зацепиться" за определенные моменты, в частности связанные с определенными коррупционными рисками,

– рассказал юрист по вопросам армии.

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Он также добавил, что человека, подающего те или иные медицинские документы ВЛК, обязательно направляют на дообследование в больницу, ведь у ВЛК нет оборудования, чтобы определить состояние здоровья.

Соответственно призывники приносят документы из больниц и на их основании военно-врачебные комиссии принимают решение,

– объяснил Золотухин.

Какая ситуация с ограниченно пригодными

Для того чтобы урегулировать вопросы с военнослужащими, которые признаны ограниченно пригодными, но продолжают службу, в приказ внесли изменения. Раньше не существовало четкого перечня, что должны делать такие бойцы. Им, например, запрещали служить в морской пехоте, десанто-штурмовых войсках, но рекомендовали идти в подразделения снабжения или учебные центры.

Сейчас в приказе все это детализировано, особенно что касается десантно-штурмовых войск. Определена процедура, как следует оценивать состояние здоровья человека, где он будет находиться, какие решения должна вынести ВЛК,

– заметил юрист по вопросам армии.

Александр Золотухин акцентировал на том, что новый приказ вносит больше ясности, поэтому человек может понять, чего ему ожидать и соответственно спланировать свои действия по дальнейшей службе.

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