Предыдущий приказ со списком заболеваний был принят еще в 2002 году. Об этом 24 Каналу рассказал юрист по вопросам армии Александр Золотухин, заметив, что в нем разграничивалась пригодность к военной службе в мирное время и военное.
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Кто может служить
Александр Золотухин подчеркнул, что в военное время незначительные расстройства не являются основанием для того, чтобы человек был признан непригодным для службы. Это было предусмотрено и в прошлом приказе.
Относительно возмущения общества тем, что теперь в армии могут служить люди с ВИЧ, юрист объяснил, что прошлый приказ также предусматривал такую возможность.
Речь идет о людях, имеющих ВИЧ, но не имеющих других сопутствующих инфекционных заболеваний. По сути, этот приказ детализировал систему оценки состояния здоровья призывника, поскольку раньше можно было "зацепиться" за определенные моменты, в частности связанные с определенными коррупционными рисками,
– рассказал юрист по вопросам армии.
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Он также добавил, что человека, подающего те или иные медицинские документы ВЛК, обязательно направляют на дообследование в больницу, ведь у ВЛК нет оборудования, чтобы определить состояние здоровья.
Соответственно призывники приносят документы из больниц и на их основании военно-врачебные комиссии принимают решение,
– объяснил Золотухин.
Какая ситуация с ограниченно пригодными
Для того чтобы урегулировать вопросы с военнослужащими, которые признаны ограниченно пригодными, но продолжают службу, в приказ внесли изменения. Раньше не существовало четкого перечня, что должны делать такие бойцы. Им, например, запрещали служить в морской пехоте, десанто-штурмовых войсках, но рекомендовали идти в подразделения снабжения или учебные центры.
Сейчас в приказе все это детализировано, особенно что касается десантно-штурмовых войск. Определена процедура, как следует оценивать состояние здоровья человека, где он будет находиться, какие решения должна вынести ВЛК,
– заметил юрист по вопросам армии.
Александр Золотухин акцентировал на том, что новый приказ вносит больше ясности, поэтому человек может понять, чего ему ожидать и соответственно спланировать свои действия по дальнейшей службе.
Мобилизация в Украине: что известно
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