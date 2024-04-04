До когда нужно пройти ВВК: объяснения Минобороны
Источник:Министерство обороны Украины
Сейчас в Украине планируют реализовать отмену статуса "ограниченно годный", что будет означать необходимость повторной военно-врачебной комиссии. В Министерстве обороны объяснили все детали.
Президент отменил статус "ограниченно годный" для военнообязанных, подписав соответствующий законопроект №10313. Теперь ВВК будет разделять граждан только на "годных" и "непригодных" к службе.
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До когда нужно пройти комиссию
Уже 3 апреля опубликовали подписанный Президентом Владимиром Зеленским закон № 3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно годный". Он вступает в силу через месяц после обнародования, а именно – 4 мая 2024 года.
Речь идет о том, что отныне мужчины, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, должны пройти повторный медицинский осмотр. Военно-врачебная комиссия должна определить, к какой категории относится человек, которого ранее признали "ограниченно годным".
Согласно обнародованным данным Минобороны, отмена статуса "ограниченно годный" не означает автоматического перехода к другому статусу. Те, кто были ранее признаны "ограниченно годными" обязаны повторно пройти ВВК.
Подчеркиваем, что не необходимо сделать в течение 9 месяцев после вступления в силу вышеупомянутого закона. То есть ВЛК нужно пройти до 4 февраля 2025 года.
В частности, после вступления закона в силу правительство имеет 3 месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности или непригодности к военной службе.
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- Теперь под мобилизацию в Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, а не от 27, как было раньше. Авторы закона убеждены, что это поможет быстрее пополнить мобилизационные резервы Украины. Поэтому теперь на срочную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
- Отдельно украинское правительство также подписало указ, который позволит студентам ребятам выезжать за границу. В частности, это касается программ академической мобильности. Речь идет о лицах в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.
- В частности, устанавливается обязанность для граждан нашего государства, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу этого закона пройти повторный медицинский осмотр.
- Стоит отметить, что законопроект также постановляет, что военнослужащие могут находиться на лечении до 12 месяцев, в частности за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.