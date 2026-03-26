О том, кого не имеют права отправлять на прохождение ВВК в комментарии изданию "РБК-Украина" рассказал адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный.

Кого не имеют права направить на ВВК?

Исключение из обязательного прохождения военного медосмотра касается тех, кто уже защищен от мобилизации законом, отмечает адвокат, цитируя постановление №560:

Процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в связи с бронированием и отсрочки, предусмотренной подпунктами 16-23 пункта 1 приложения 5, не предусматривает направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра,

– добавил Хливный.

По его словам, это правило свидетельствует о том, что требование пройти ВВК для забронированных лиц является нарушением.

Хливный подчеркнул, что отсутствие свежего результата ВВК не является основанием для ограничения бронирования или отсрочки. Поэтому направление таких лиц на медосмотр противоречит нормам постановления №560.

Важно! На фоне масштабного обновления портала Дія актуализировался вопрос, могут ли поступать повестки прямо в этом приложении. Впрочем, исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков опроверг такую информацию и отметил, что внедрение подобных функций в Дии или других государственных сервисах не планируется.

