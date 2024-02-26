Ключевые бои еще впереди: командир батальона БПЛА рассказал, как готовят добровольцев к фронту

Силы обороны нуждаются в пополнении. Необходимо сформировать резерв и дать возможность военным, которые безротационно воюют два года, отдохнуть и увидеть своих родных.

Каждый должен осознать, что сейчас война, возможно, только приближается к экватору. Это 24 Каналу отметил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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"Чем больше нас, тем больше возможности дать парням, которые воюют уже два года безротационно, возможность немного отдохнуть, увидеть семьи. Также нам необходимо сформировать резерв. Кроме того, каждый должен осознать, что война сейчас не идет к своему завершению. Война, возможно, сейчас приближается к экватору. Вероятно, ключевые бои еще впереди", – подчеркнул он.

Как стать добровольцем

Юрий Федоренко отметил, что батальон беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" ищет людей на различные должности. В частности, техников, операторов дронов, водителей, представителей, которые могли бы отвечать за средства радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы, связь и так далее.

Человек может найти ссылку на анкету в социальных сетях батальона, заполнить ее. Обязательно нужно указать, чем вы занимаетесь в гражданской жизни, какие имеете знания и умения. Впоследствии с вами свяжется представитель и предложит должность. Возможно, заполняя анкету на одну должность, вам подойдет другая.

Если вы изъявили желание мобилизоваться, проходите мобилизацию через центр военной комплектации. После того будет общевойсковая подготовка, где обучают основам военного дела. В частности, как пользоваться огнестрельным оружием, тактика ведения боевых действий, связь, тактическая медицина, слаживание и так далее. Если вы призвались на должность пилота-оператора, вы проходите специализированную подготовку от 30 до 45 дней.

Только после этого вы попадаете в боевое подразделение. Еще минимум две – три недели вы проходите стажировку с боевыми расчетами и потихоньку втягиваетесь в боевую работу. То есть ориентировочно через три месяца вы станете полноценно боевой единицей, которая самостоятельно сможет выполнять боевые задачи,

– объяснил командир.

Боевые выплаты

Как подчеркнул командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", размер боевых выплат зависит от должности. Если человек находится на передовой, он гарантированно будет получать ориентировочно 124 – 126 тысяч гривен. Если человек занимается тыловой работой, соответственно и денежное вознаграждение, будет меньше в разы, как это предусмотрено нормами.

Находясь на той или иной должности, человек всегда может присмотреться к другим ролям в подразделении и переквалифицироваться. Служебный рост – это один из неотъемлемых факторов прохождения службы. Потому что человек может быть эффективным только тогда, когда нашел себя на определенном месте,

– добавил Федоренко.

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