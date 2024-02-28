Более трети мужчин готовы мобилизоваться: они хотят защитить семью – исследование

В Украине более трети мужчин призывного возраста готовы мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил. В то же время почти половина заявили об отказе.

Такие результаты показывает социологический опрос исследовательского агентства Info Sapiens. Его провели по заказу агентства журналистики данных Texty.org.ua.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Результаты исследования

Социологи установили, что в случае получения повестки 35% мужчин призывного возраста, которые не имеют брони и не привлечены к армии, готовы мобилизоваться в ВСУ.

Готовы ли украинцы мобилизоваться в ВСУ / Texty.org.ua.

В то же время у украинцев также поинтересовались, что служит мотивацией для такого решения. Среди основных факторов, которые демотивируют украинских мужчин воевать – это недостаточное материальное обеспечение (65,6%), возможность получить инвалидность или умереть (64,1%), неопределенность сроков службы (63,8%) и вероятность попасть к плохому командиру (59,6%).

Интересно, что вероятность попасть к плохому командиру пугает украинцев больше, чем возможность попасть в плен – 59,6% против 50,8%.

Почему украинцы боятся мобилизоваться в ВСУ / Texty.org.ua.

А вот по мотивации участвовать в ВСУ, то основной мотив предсказуем и понятен – защищать страну и своих родных (71%), а также мстить и уничтожать врага (64,6%). А вот доходы, согласно результатам опроса, не играют ключевой роли в мотивации идти в армию – они влияют на мотивацию мобилизоваться только у 33% опрошенных.

Почему украинцы готовы брать оружие в руки в случае мобилизации / Texty.org.ua.

Кроме этого, у мужчин спросили их мнение относительно того, как изменится ситуация на фронте в течение следующих шести месяцев. Однако относительно этого царит неопределенность – несмотря на то, что половина опрошенных дала оптимистичный прогноз, 23% респондентов не смогли принять какую-то четкую позицию.

Что изменится на фронте в течение следующих полгода / Texty.org.ua.

В частности, по мнению респондентов, на эффективность ВСУ в этом году негативно будут влиять коррупция в Минобороны (46,2%), нехватка вооружения и боеприпасов (35,7%), усталость общества от войны (29%) и уменьшение военной помощи от партнеров (22,3%).

Какие негативные факторы влияют на обстановку на линии огня / Texty.org.ua.

А вот возможное улучшение ситуации в 2024 году респонденты связывают с увеличением военной помощи от международных партнеров (51,9%), расширением собственного производства оружия и боеприпасов (46,2%), сплоченностью украинского общества (39,8%).

Какие положительные факторы влияют на обстановку на линии огня / Texty.org.ua.

Законопроект о мобилизации

Для исследования была сформирована выборка, пропорциональная мужскому населению в возрасте 18 – 55 лет в населенных пунктах с не менее 50 тысячами жителей. Выборка пропорциональна по региону и размеру населенного пункта довоенного уровня. Общее количество опрошенных – 400 человек.

Относительно нового законопроекта о мобилизации в целом подали 4195 различных правок. Сейчас их рассматривает Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

В то же время часть поправок дублируется. Поэтому в комитете решили разбить поправки на основные блоки: ограничение прав, демобилизация и тому подобное. Далее комитет будет голосовать за каждый из этих блоков.

Секретарь Комитета Роман Костенко рассказал, что они не согласовали правки об усилении ответственности за неявку в ТЦК – говорится о блокировании счетов и ограничении выезда за границу. О возможности ограничения работы консульств для таких украинцев дискуссии продолжаются.