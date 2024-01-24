Мобилизация в Украине: в Верховной Раде рассказали, каким должен быть новый законопроект

Недавно новый законопроект о мобилизации был отозван и отправлен на доработку. Нардепы объяснили, какие изменения хотят внести в новый документ и чего следует от него ожидать.

Правительство, общаясь с военными, должно готовить документ законопроекту о мобилизации, чтобы учесть потребности ВСУ. В то же время, новый проект закона не должен противоречить Конституции и нарушать права человека. Об этом в эфире телемарафона сказали заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев и член комитета, депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

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Почему отозвали предыдущий вариант законопроекта

Егор Чернев отметил, что предварительный документ был "сырым". По его словам, Правительство со своей стороны предложило ряд положений, которые должны быть изменены.

Почему так долго вносится? Это вопрос, видимо, в Минобороны, потому что они согласовывают все те вопросы, которые мы прорабатывали вместе с ними в комитете.

– заметил нардеп.

Ивченко отметил, что к законопроекту было много вопросов и у депутатов, и у министров, хотя они голосовали за него на заседании Кабмина.

Приходили некоторые министры и просили, чтобы мы являлись адвокатами некоторых норм, которые они не смогли "протащить" на заседание, в частности министр образования, министр внутренних дел. Законопроект был отозван с нашими правками,

– отметил чиновник.

Наработка нового документа законопроекта

По словам Ивченка, дальше Минобороны должен наработать новый законопроект. Он подчеркнул, что новый документ проекта закона должен сначала пройти через правительственный комитет, затем его должны подать в Верховную Раду. Только после этого начнется работа на платформе комитета.

Оба чиновника сказали, что новый законопроект не должен противоречить Конституции и нарушать права человека. Они рассказали, что надеются на совместную работу Верховной Рады и Кабмина.

Ивченко добавил, что подобные законопроекты должны представлять Главнокомандующий или же, как в этом случае, правительство. Обязательна коммуникация с военными и предложение тех норм, в которых они нуждаются.

Он отметил, что и усиление ВСУ должно происходить путем справедливой мобилизации. В то же время Чернев надеется, что в новом законопроекте не будет нормы о мобилизацию инвалидов III группы.

Что известно об отзыве законопроекта: основное