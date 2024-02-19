Без этого нам войну не выиграть, – майор ВСУ сказал, какой должна быть мобилизация

В Украине продолжают работать над законопроектом о мобилизации. Она является крайне необходимой для того, чтобы Вооруженные Силы Украины могли держаться, обороняться и контратаковать врага.

Об этом 24 Каналу сказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин, отметив, какие важные аспекты следует учесть нардепам при принятии закона о мобилизации.

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Мобилизация коснется всех

На сегодня мобилизация – это неотъемлемая часть украинской жизни. Как заметил Жорин, она должна быть постоянной, ведь войско должно регулярно пополняться. Враг применяет на поле боя сумасшедшие силы, даже учитывая все маневры, современные технологии и т.д., без живого человека Украине эту войну не выиграть.

Я считаю, что прежде всего очень важно уменьшить призывной возраст. Снять соответствующие ограничения с людей, которые имеют судимость. Также, по моему мнению, на учет в обязательном порядке должны стать абсолютно все мужчины, чтобы страна потом могла не ловить, а выбирать, кто из этих мужчин на самом деле нужен на фронте, а кто должен работать на своих гражданских профессиях,

– сказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады.

Майор ВСУ надеется, что обстоятельства и события, которые произошли в Авдеевке, наконец дадут всем ответ на один простой вопрос – мобилизация это жизненная необходимость. Она коснется и будет касаться абсолютно всех и без нее никак.

"Это комплекс крупных мероприятий, который должен начинаться на самом деле даже не с призыва, не с учета, а с подготовки гражданского населения к современным реалиям – к войне с Россией. Без этого нам войну не выиграть", – добавил Жорин.

Как 3 ОШБр удалось наладить процесс набора бойцов

Заместитель командира 3 ОШБр рассказал, что большинство ошибочно считает, что набор в бригаду происходит исключительно благодаря рекрутинговому центру или билбордам по городам. Третья штурмовая бригада действительно развернула свою собственную рекрутинговую кампанию, однако также набирает солдат из центров комплектации и среди мобилизованных.

Это неправда, что среди мобилизованных нет хороших кадров. Очень много опытных и профессиональных бойцов есть среди мобилизационного ресурса и они также выполняют задачи в рядах 3-й штурмовой бригады,

– отметил Жорин.

Он убежден, что люди присоединяются к 3 ОШБр благодаря тому, что в бригаде работают над рекрутингом, подготовкой и тем, чтобы внутри подразделения была справедливость и работал авторитет.

"Мы даем людям ответы на все вопросы, обучаем их и готовим к тому, что их ждет", – подытожил майор ВСУ.

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