Как будут призывать ограниченно пригодных: в ТЦК объяснили особенности мобилизации в августе
Источник:Украинское радио "Полтава"
В Украине продолжается военное положение и мобилизация, ведь полномасштабное вторжение России не прекращается. Поэтому военнообязанных мужчин в возрасте 18 – 60 лет могут призвать в ряды ВСУ.
Представитель ТЦК и СП Полтавщины Роман Истомин заявил, что чаще всего военнообязанные могут получить повестки с целью проверки военно-учетных данных. Он подчеркнул, что в общественных местах работники военкоматов не вручают "боевые" повестки.
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Как происходит мобилизация ограниченно пригодных
Как пояснил Истомин, в случае получения повестки военнообязанный должен прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанный день и время. С собой нужно брать личные и военные документы. Если у человека есть основания для отсрочки, то ему нужно взять и документы, которые это могут подтвердить.
Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют на прохождение военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень годности. По завершению комиссии он признается пригодным или непригодным,
– отметил спикер ТЦК.
По его словам, если военнообязанный ограниченно годен, то это не означает, что он непригоден к прохождению службы в ВСУ в целом. Просто такие лица не могут проходить службу в определенных воинских частях – в ССО и десантно-штурмовых войсках.
Истомин также опроверг вброс о том, что в Украине якобы закончились пригодные военнообязанные, и поэтому в ряды ВСУ начали призывать ограниченно пригодных. Такие категории военнообязанных мужчин по-прежнему подлежали призыву. Он подчеркнул, что это не является чем-то чрезвычайным в условиях полномасштабного вторжения страны-агрессорки.
Последние новости о мобилизации
- Недавно Владимир Зеленский принял закон, который касается временно непригодных военных. Он позволяет таким военнослужащим после решения ВЛК увольняться в запас с пересмотром через 6 – 12 месяцев для восстановления здоровья на дому.
- Ранее юрист Роман Симутин объяснял, что делать, если ТЦК отказывают в отсрочке. По словам адвоката, военкоматы не могут отказать человеку, если у него есть законные основания, ведь это их обязанность, а не право.
- Напомним, с 1 августа в Украине немного изменятся правила мобилизации. Поскольку призыва на срочную службу не будет, то и видов повесток станет 3, а не 4. Срочники смогут перейти в категорию мобилизованных по собственному желанию.