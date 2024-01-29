Мобилизация в Украине: в ВСУ ответили, какие специалисты сейчас больше всего нужны в армии

29 января 2024, 12:32
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Источник:

"Радио Свобода"

В Украине уже почти два года продолжается всеобщая мобилизация. Есть определенная категория специалистов, которые сейчас больше всего нужны в армии.

О ком именно идет речь, рассказал командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

Кстати говоря Сможет ли Украина подготовить 500 тысяч мобилизованных: в ВСУ дали четкий ответ

Кто больше всего нужен в ВСУ

Генерал-майор отметил, что наверняка некорректно это озвучивать, впрочем, наиболее необходима пехота.

Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на враждебные позиции, отбивает врага,
– объяснил Николюк.

Также добавил, что наиболее массовая подготовка в Сухопутных войсках – это именно подготовка пехотинца. В то же время подчеркнул, что очень важны и беспилотники, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики.

"Но сегодня – это пехота", – подчеркнул командующий.

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Зеленский о демобилизации и справедливой мобилизации

  • Президент заявил, что важно обеспечить справедливость для тех, кто уже провел 700 дней на фронте, и для тех, кого могут мобилизовать.
  • Украинский лидер выразил благодарность военнослужащим за защиту государства и подчеркнул, что они заслуживают справедливых ротаций, широкие отпуска и достойную оплату.
  • "Я им благодарен за защиту нашего государства, как и каждый украинец. Но благодарности маловато. Я считаю, сообщество требует справедливые ротации, требуют дать широкие отпуска, требуют давать деньги", – подчеркнул Зеленский.
  • Также он обратился к военному руководству с требованием подготовить законопроект о справедливой мобилизации, который учитывал бы потребности и права всех бойцов Сил обороны.
  • Глава государства акцентировал, что решение должно быть принято не потому, что оно популярно или нет, а прежде всего для обеспечения справедливости и ответственности в отношении тех, кто уже внес вклад в защиту Украины.

Автор: Юлія Муріна