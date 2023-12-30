Будет ли мобилизация людей с инвалидностью III группы: что предусматривает новый законопроект
Источник:Верховная Рада Украины
Верховная Рада опубликовала проект закона о внесении изменений, касающихся мобилизации. В документе указано, что призыву не подлежат граждане со всеми группами инвалидности. Впрочем, нардепы предлагают отменить отсрочку для некоторых категорий мужчин, в том числе для лиц с инвалидностью III группы.
Вечером 25 декабря в Раде зарегистрировали новый законопроект о мобилизации и прохождении военной службы. В то же время, был зарегистрирован отдельный законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения.
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Что известно о мобилизации людей с инвалидностью
В случае одобрения законопроекта о мобилизации, вероятно, на фронт могут попасть украинцы с III группой инвалидности.
В редакции действующего сейчас документа указано, что мобилизации не подлежат граждане со всеми группами инвалидности.
Однако новый правительственный законопроект предусматривает, что мобилизации не будут подлежать только лица I и II групп. О людях с инвалидностью, относящихся к III группе, ничего не указано.
Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ регулирует пригодность к службе. Последние изменения в документ были внесены еще в августе 2023 года. Еще тогда перечень болезней, по которым человека могли признать непригодным к прохождению военной службы, был существенно уменьшен.
Впрочем, с помощью нового законопроекта сейчас стремятся отменить статус ограниченно пригодных и заставить всех мужчин, в том числе и лиц с инвалидностью III группы, еще раз пройти ВЛК.
Известно, что присвоение инвалидности III группы предполагает наличие у человека следующих ограничений:
- способность ориентироваться в пространстве только с применением дополнительных средств;
- самообслуживание с применением вспомогательных средств;
- трудности при передвижении без помощи;
- утрата возможности выполнять трудовую деятельность на 25%;
- возможность получения образования только в домашних условиях или с тьютором на инклюзии;
- неспособность контролировать свое поведение без посторонней помощи;
- трудности при получении профессии;
- проблемы в общении, заключающиеся в пониженной интенсивности и скорости обмена информацией.
Однако законопроект, в котором предлагают отменить отсрочки для людей с инвалидностью III группы, пока только зарегистрирован в парламенте. Перед его принятием возможны правки.
Новый законопроект о мобилизации: что известно
- В новом законопроекте предлагают несколько условий для увольнения со службы. Это касается освобождения из плена, избрания нардепом, истечения срока службы. Последнее условие действует в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев. Также уволить мобилизованных могут в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья, при наличии инвалидности I или II группы, по семейным обстоятельствам и т.д.
- Украинское правительство предлагает Верховной Раде также отменить право на отсрочку от мобилизации части студентов. Речь, в частности, о тех, кто получает повторное высшее образование. В соответствии с проектом закона отсрочку получат студенты училищ, колледжей и вузов, которые учатся на дневной или дуальной форме. При этом, что важно, получают уровень образования, который выше ранее полученного по одной специальности.
- Впрочем, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что законопроект о мобилизации будет дорабатываться. Он также призвал военнообязанных обновить свои данные в ТЦК, если этого еще не сделали.