Будет ли мобилизация людей с инвалидностью III группы: что предусматривает новый законопроект

Верховная Рада опубликовала проект закона о внесении изменений, касающихся мобилизации. В документе указано, что призыву не подлежат граждане со всеми группами инвалидности. Впрочем, нардепы предлагают отменить отсрочку для некоторых категорий мужчин, в том числе для лиц с инвалидностью III группы.

Вечером 25 декабря в Раде зарегистрировали новый законопроект о мобилизации и прохождении военной службы. В то же время, был зарегистрирован отдельный законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения.

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Что известно о мобилизации людей с инвалидностью

В случае одобрения законопроекта о мобилизации, вероятно, на фронт могут попасть украинцы с III группой инвалидности.

В редакции действующего сейчас документа указано, что мобилизации не подлежат граждане со всеми группами инвалидности.

Однако новый правительственный законопроект предусматривает, что мобилизации не будут подлежать только лица I и II групп. О людях с инвалидностью, относящихся к III группе, ничего не указано.

Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ регулирует пригодность к службе. Последние изменения в документ были внесены еще в августе 2023 года. Еще тогда перечень болезней, по которым человека могли признать непригодным к прохождению военной службы, был существенно уменьшен.

Впрочем, с помощью нового законопроекта сейчас стремятся отменить статус ограниченно пригодных и заставить всех мужчин, в том числе и лиц с инвалидностью III группы, еще раз пройти ВЛК.

Известно, что присвоение инвалидности III группы предполагает наличие у человека следующих ограничений:

способность ориентироваться в пространстве только с применением дополнительных средств;

самообслуживание с применением вспомогательных средств;

трудности при передвижении без помощи;

утрата возможности выполнять трудовую деятельность на 25%;

возможность получения образования только в домашних условиях или с тьютором на инклюзии;

неспособность контролировать свое поведение без посторонней помощи;

трудности при получении профессии;

проблемы в общении, заключающиеся в пониженной интенсивности и скорости обмена информацией.

Однако законопроект, в котором предлагают отменить отсрочки для людей с инвалидностью III группы, пока только зарегистрирован в парламенте. Перед его принятием возможны правки.

Новый законопроект о мобилизации: что известно