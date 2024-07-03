Мобилизация в Украине: в Раде сказали, когда ВСУ почувствуют пополнение

Закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. По информации Генштаба и Минобороны Украины, за май и июнь мобилизовали больше людей, чем за предыдущие месяцы этого года.

По состоянию на сейчас такие темпы мобилизации в Украине продолжаются. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

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Когда ВСУ получат подготовленных бойцов

Роман Костенко отметил, что ВСУ почувствуют пополнение примерно в конце августа. Потому что есть требования, чтобы люди, которые приходят в армию, проходили подготовку не менее 40 дней. Это только начальная военная подготовка. Также два месяца нужно на профессиональную подготовку. Поэтому в среднем два – три месяца будет длиться подготовка.

Поэтому если мы начали в мае, я думаю, как раз к концу лета войско уже получит подготовленных бойцов. В зависимости от того, как к этому подойдут инструкторы и командиры. И уже тогда перестанут чувствовать в такой степени, как сейчас, потребность в личном составе,

– предположил народный депутат.