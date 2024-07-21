Закон о мобилизации: в каких случаях снимают или исключают с воинского учета

Между понятиями "исключение" и "снятие" с воинского учета в Украине есть существенная разница. По закону, сняться с воинского учета можно только на определенный период.

18 мая 2024 года в Украине начал действовать обновленный закон, который внес изменения в процесс мобилизации. По закону, с 17 до 25 лет мужчины находятся на учете призывников, а после 25 – становятся на учет военнообязанных.

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Кого могут снять или исключить с учета

Стоит отметить, гражданин, исключен с воинского учета, не является военнообязанным. Исключение с воинского учета – это окончательная процедура, которая снимает статус военнообязанного.

Однако после снятия с учета нужно обязательно стать на него в другом органе или перейти на другой вид учета.

Снятие с воинского учета возможно:

если военнообязанный переехал в другую местность (область, район, общину);

если военнообязанный выезжает из Украины на срок более трех месяцев;

если военнообязанного призвали или приняли на военную службу или обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений;

если военнообязанного зачислили в военный оперативный резерв;

если военнообязанного приняли на службу в правоохранительные органы, органов гражданской защиты;

если военнообязанного направили в учреждения исполнения наказаний (заключили);

если военнообязанного направили в учреждения исполнения наказаний (заключили).

Военнообязанных исключают из учета, когда:

они мобилизованы или приняты на военную службу;

признаны непригодными к службе по состоянию здоровья по заключению ВВК;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

лишены свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

прекратили гражданство Украины;

пропали без вести или умерли.

К слову, Минэкономики определило перечень критически важных предприятий и организаций. Критически важным организациям разрешено забронировать 50% от военнообязанных.