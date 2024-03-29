Законопроект о мобилизации: комитет Верховной Рады рассмотрел все правки депутатов
Источник:Ярослав Железняк
Комитет по вопросам обороны Верховной Рады завершил рассмотрение более 4 000 правок к законопроекту о мобилизации. Вероятно, документ вынесут на голосование во втором чтении через две недели.
Члены комитета рассмотрели все 4 269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк.
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В то же время это не означает, что документ уже готов к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале парламента.
Остались ли спорные вопросы
По словам члена комитета Федора Вениславского, некоторые вопросы пришлось пропустить. К ним планируется вернуться, когда будет согласована финальная концепция законопроекта.
Среди вопросов, которые осталось доработать – это, в частности, корректно прописать право на отсрочку от мобилизации в целом, а также для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью. Кроме того, остается вопрос стимулирования призыва на военную службу и ограничения за неявку в ТЦК.
Напомню, что в начальной версии речь шла об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и хранящиеся в банках ценности,
– добавил Вениславский.
Что будет происходить дальше
Ярослав Железняк объяснил, что теперь депутаты будут рассматривать дополнительные правки комитета, после чего необходимо будет сформировать финальную сравнительную таблицу.
Фактически можно бы было сказать, что готово на 100%. Но нет. Законопроект еще ждет несколько этапов до голосования во втором чтении,
– написал нардеп.
По его словам, через две недели Верховная Рада перейдет к рассмотрению вопроса уже в зале парламента.
Комитет отклонил правки по экономическому бронированию
- Профильный комитет отклонил правки о возможности бронирования граждан, учитывая их высокую зарплату и уплаченные налоги. По словам нардепа Игоря Копытина, такие предложения нарушают принцип равенства граждан.
- В Офисе президента считали, что нужно внедрить экономическое бронирование, учитывая реальную заработную плату. Предлагалось, что нижняя "граница дохода", которая позволит претендовать на отсрочку, должна была составлять 30 – 35 тысяч гривен в месяц.
- В то же время группа депутатов Верховной Рады предлагала собственное видение. Они были сторонниками введения налога по типу военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую "бронь", то должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук относился к экономическому бронированию скептически. По его словам, ранее уже существовал так называемый "налог на трусость" – однако ни в одной стране он не сработал. Однако в то же время действительно на одного военного, который защищает Украину, должны работать восемь человек.