Кто будет иметь право вручать повестки в 2024 году: что предлагает новый законопроект

В Украине готовятся изменения процедуры мобилизации. Верховная Рада рассмотрит новый законопроект, который окажет влияние, в частности, на выдачу повесток.

Законопроект, зарегистрирован в парламенте накануне может кардинально изменить процесс вручения повесток украинцам. Инициатива предусматривает введение электронных повесток и новые методы их доставки, пишет 24 Канал.

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Изменения – на повестке дня

Согласно предложениям законодателей, повестки можно будет получить через электронный кабинет призывника или электронную почту. Это упростит процедуру и сделает ее более современной и удобной для граждан.

Однако традиционные способы вручения повесток будут оставаться в силе. Сотрудники территориальных центров комплектования, полицейские и работодатели будут выполнять свои обязанности по вручению этих важных документов в "офлайн-формате".

Важно, что работодатели будут иметь право выписывать повестки только на месте работы, тогда как представители ТЦК и Нацполиции смогут это делать в любом месте, где встретят призывника – дома, на улице или в общественном заведении.

Целью законопроекта является не только упростить процедуру вручения повесток, но и обеспечить большую гибкость и эффективность мобилизационного процесса в условиях широкомасштабной и долговременной войны.

Больше об инициативе

Верховная Рада 25 декабря 2023 опубликовала законопроект, предлагающий нововведения в процессе мобилизации. Их планируют утвердить и начать применять в 2024 году. Законопроект включает изменения, которые касаются категорий лиц, что могут избежать призыва, а также разновидностей повесток.

Согласно новым предложениям, Министерство обороны рекомендует бронировать от мобилизации только работников государственной службы категории "А" – то есть работников Верховной Рады, Кабинета Министров, чиновников центральных органов исполнительной власти и их заместителей. Также предложено расширить список категорий людей, имеющих право на отсрочку от службы.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что законопроект будет вынесен на голосование только после детального обсуждения и внесения изменений. Он подчеркнул, что окончательный вариант законопроекта должен учитывать потребности для продолжительной войны, а также факт, что Россия не намерена останавливаться до своего поражения.