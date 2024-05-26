Кто, кроме ТЦК, имеет право проверять военный билет: объяснение от Минобороны

С 18 мая вступил в силу новый закон об усилении мобилизации в Украине. О том, кто согласно ему может проверять военный билет, сообщили в пресс-центре Министерства обороны.

Так, представители территориальных центров комплектования могут требовать военнообязанных граждан показать военный билет. Однако подобное право есть не только у сотрудников ТЦК.

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Кто может проверять военный билет

В Украине сейчас продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военно-учетные документы. Это могут быть военный билет или удостоверение военнообязанного.

По данным Минобороны, четкого формата не определено, то есть это могут быть или бумажные документы или их электронный вариант. Кроме военно-учетных документов, военнообязанные должны предъявлять документ, удостоверяющий личность, например паспорт.

Требовать предъявить документ имеют право:

представители ТЦК и СП;

полицейские;

представители Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины).

Как должен происходить этот процесс

По словам главы Национальной полиции, закон №3633-ІХ четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Он также добавил, что кроме механизма фиксации действий сотрудников полиции и ТЦК в Нацполиции есть подразделения, которые на постоянной основе осуществляют контроль за личным составом относительно возможных противоправных действий. Если гражданин сообщит о противоправных действиях полицейских, "сразу будет реакция".

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