Обновленный список категорий на отсрочку: кто освобожден от мобилизации с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 года в Украине вступают в силу обновленные положения законов, касающиеся мобилизации. В них указаны категории украинцев, которые не подлежат мобилизации.

Также стали известны основания для освобождения от призова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

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Кто не подлежит мобилизации

Во-первых, существует юридическая разница между теми, кто не подлежит мобилизации, и теми, кто временно не освобождены от призыва. Первые не подлежат из-за законодательных гарантий, вторые – могут быть мобилизованы после потери основания для отсрочки.

В перечень лиц, которые не подлежат мобилизации, относятся:

забронированные органами власти и предприятиями;

с инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;

которые ухаживают за ребенком с инвалидностью или с тяжелой болезнью;

опекуны детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

которые постоянно ухаживают за больными родными или родственниками с инвалидностью;

один из супругов военнослужащего с несовершеннолетними детьми;

депутаты Верховной Рады и Автономной Республики Крым;

работники оборонного сектора и органов госбезопасности.

Перечень документов для отсрочки

Для получения отсрочки от мобилизации нужно подать определенные документы в ТЦК, соответствующие перечню для определенной категории до освобождения. Без надлежащего подтверждения право на отсрочку не предоставляется, говорится в Законе.

В частности это могут быть:

справки;

медицинские заключения;

судебные решения;

выписки из реестров.

В то же время после изменений в законодательстве право на отсрочку в 2025 году потеряли определенные категории призывников.

Среди них:

студенты, которые учатся второй раз на той же образовательной степени;

мужчины в возрасте 25+ после снижения призывного возраста;

многодетные родители с долгами по алиментам;

лица, которые ухаживают за родителями своего супруга с инвалидностью;

сводные братья погибших военных;

работники предприятий Минобороны.

Напомним, некоторые мужчины, несмотря на право на отсрочку, все равно оказываются в армии. Адвокат юридической компании предоставила советы, которых следует придерживаться в такой ситуации. Подробнее по ссылке.