Кто в Украине не подлежит мобилизации из-за состояния здоровья: перечень
На сегодняшний день в Украине продолжается проведение общей мобилизации. Есть определенный перечень военнообязанных, не подлежащих призыву из-за состояния здоровья.
Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Кто не подлежит службе из-за состояния здоровья – расскажет 24 Канал.
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Кто в Украине не подлежит мобилизации из-за состояния здоровья
Мужчины, которые имеют:
- умственную отсталость,
- шизофрению,
- отсутствие конечности,
- слепоту,
- глухоту.
Кроме этого, мобилизовать не могут мужчин с такими заболеваниями:
- расстройства поведения и психики,
- болезни нервной системы,
- онкологические заболевания,
- ВИЧ-инфекция,
- болезни органов зрения,
- заболевания органов слуха,
- патологии мочеполовой системы,
- заболевания системы кровообращения,
- гепатиты,
- заболевание дыхательной системы,
- болезни пищеварительной системы,
- заболевание костей.
Закон об увольнении военных в запас после решения ВЛК
Напомним, что президент Владимир Зеленский принял закон, касающийся временной непригодности к службе. В ВСУ объяснили, как отныне будут увольнять военных в запас после решения комиссии.
Так, закон совершенствует положения закона "О воинской обязанности и военной службе" и распределяет его на мирный и особый период. Закон позволяет увольнять в запас с пересмотром через 6 – 12 месяцев тех военнослужащих, которые были признаны военно-больничной комиссией непригодными к службе во время действия военного положения.
Теперь ВЛК может принимать решение о временной непригодности военнослужащего в случае, если его травма или результаты оперативного вмешательства требуют времени для восстановления от 6 до 12 месяцев.