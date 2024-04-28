Новый закон о мобилизации: кому теперь предоставляется отсрочка от базовой военной службы

Уже с 18 мая в Украине начнет действовать новый закон о мобилизации, подписанный ранее Зеленским. В частности, в документе прописаны основания, позволяющие получить отсрочку от службы.

За законом о мобилизации, отсрочка может оформляться через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных государственных реестров.

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Кто получит отсрочку

Отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации предоставляется следующим категориям граждан:

забронированные за органами власти и состоят на специальном военном учете;

лица с инвалидностью I, II, III групп или временно непригодны к службе по состоянию здоровья;

семьи с тремя и более детьми до 18 лет, одинокие родители;

усыновители, опекуны сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лица, занимающиеся уходом за больными членами семьи. Военнообязанные 1 степени родства семьи, где есть лица с инвалидностью I, II, III групп;

члены семей, где есть погибшие или пропавшие без вести во время антитеррористической операции и других оборонных мер, члены семей погибших Героев Украины из числа Небесной сотни;

лица, обучающиеся по дневной или дуальной форме образования, научные и научно-педагогические работники;

должностные лица государственных органов, народные депутаты, судьи, члены правительства, работники органов военного управления;

дипломатические служащие, государственные служащие в сфере кибербезопасности и IT (аппарата ВРУ, КМУ, ОПУ);

другие лица, определены законом.

Мобилизация в Украине: актуальные новости

В Украине будет отменен статус "ограниченно годный" для военнообязанных. Мужчинам придется повторно пройти ВЛК в течение 9 месяцев, по результатам которой они попадут в категорию "пригодный" или "непригодный". Также Министерство обороны сообщило о создание 4 новых категорий.

Кабмин принял постановление, согласно которой мужчины призывного возраста за границей не смогут получить консульские услуги. Это касается также получения паспорта Украины и загранпаспорта. Важно, что после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая 2024 года, процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится. Однако уже с учетом новых требований.

За рубежом повестки не будут выдавать, ведь юрисдикция ТЦК действует только на территории Украины. Кроме того, со времени вступления закона в силу мужчинам призывного возраста не придется возвращаться в Украину, чтобы обновить свои данные.

Военнообязанные могут быть приняты на военную службу по контракту с их согласия, даже если они входят в категорию лиц, имеющие право на отсрочку.