"Сын обрадуется": Кулеба допустил снижение призывного возраста
На фронте остро ощущается нехватка людей. Партнеры Украины неоднократно призывали ее снизить призывной возраст до 18 лет. Дмитрий Кулеба говорит, что если бы это произошло, то его бы сын обрадовался.
В апреле 2024 года президент Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. В то же время глава государства подчеркнул о том, что в стране не планируется мобилизация 18-летних, передает 24 Канал со ссылкой на BBC
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Сын Кулебы стремится к снижению призывного возраста
Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, если бы мобилизацию проводили с 18 лет, его сын обрадовался бы. 18-летним он рвался на фронт. Но отец уговорил его продолжить обучение в университете. Дипломат подчеркнул, что с уважением отнесется к решению сына, если тот таки пойдет воевать. "Это не то, чего тебе стоит искать, но когда наступит твое время, ты должен встретить этот вызов с достоинством", – добавил чиновник.
По словам Кулебы, его сын проходит военные курсы и стремится присоединиться к армии.
Также бывший министр отметил, что украинское общество не поддержит призыв 18-летних. В то же время он допустил вероятное снижение мобилизационного возраста еще на 1 – 2 года.
Ранее идею мобилизации 18-летних прокомментировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что в Украине есть достаточно мужчин среднего возраста, которые могут воевать.