В ТЦК ответили, могут ли вручить повестку не по месту жительства
Источник:"7 Канал"
С самого начала полномасштабного вторжения по всей территории нашего государства продолжается всеобщая мобилизация. Также с недавнего времени территориальные центры комплектования имеют право выдавать повестки не по месту регистрации.
В апреле этого года украинская власть несколько изменила законодательство по мобилизации и призыву. О новых правилах по вручению повесток рассказал помощник начальника по правовой работе Одесского областного ТЦК и СП Иван Жук.
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Подробно о нововведениях
В частности, Жук объяснил, как эти изменения будут действовать на практике. Скажем, существует ситуация, когда военнообязанный работает на предприятии в Одессе, хотя его место регистрации в соседней области. Как известно, руководитель фирмы должен подавать в ТЦК списки, содержащие имена всех работников.
И если раньше центр комплектования не мог выдать повестку человеку, работающему в городе, где не зарегистрирован, то согласно нововведениям теперь он имеет право это делать.
Я считаю, что такие изменения целесообразны. Они направлены на эффективное проведение мероприятий мобилизации на территории государства в целом,
– констатировал представитель ТЦК.
Кроме того, он подчеркнул, что будут выдавать повестку военнообязанному только в том случае, если есть на то все необходимые основания.
В то же время, после прихода в ТЦК и прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии), если нет причин для отсрочки, то в таком случае гражданина могут мобилизовать.
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Какова судьба срочной службы?
- Вспомним к этой теме недавнее интервью главы Минобороны Алексея Резникова. В нем он выразил сомнение, что в нашем государстве будет существовать срочная служба после победы в войне с Россией.
- По его словам, более важным в таком случае будет наращивание мощностей военно-промышленного комплекса и введение чего-то вроде трехмесячных "курсов молодого бойца" для граждан.