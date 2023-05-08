В ТЦК ответили, могут ли вручить повестку не по месту жительства

С самого начала полномасштабного вторжения по всей территории нашего государства продолжается всеобщая мобилизация. Также с недавнего времени территориальные центры комплектования имеют право выдавать повестки не по месту регистрации.

В апреле этого года украинская власть несколько изменила законодательство по мобилизации и призыву. О новых правилах по вручению повесток рассказал помощник начальника по правовой работе Одесского областного ТЦК и СП Иван Жук.

Смотрите также Военное положение снова продолжили: кого могут призвать в мае 2023 года и чего ждать от мобилизации

Подробно о нововведениях

В частности, Жук объяснил, как эти изменения будут действовать на практике. Скажем, существует ситуация, когда военнообязанный работает на предприятии в Одессе, хотя его место регистрации в соседней области. Как известно, руководитель фирмы должен подавать в ТЦК списки, содержащие имена всех работников.

И если раньше центр комплектования не мог выдать повестку человеку, работающему в городе, где не зарегистрирован, то согласно нововведениям теперь он имеет право это делать.

Я считаю, что такие изменения целесообразны. Они направлены на эффективное проведение мероприятий мобилизации на территории государства в целом,

– констатировал представитель ТЦК.

Кроме того, он подчеркнул, что будут выдавать повестку военнообязанному только в том случае, если есть на то все необходимые основания.

В то же время, после прихода в ТЦК и прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии), если нет причин для отсрочки, то в таком случае гражданина могут мобилизовать.

Смотрите также Выезд за границу, отсрочка и повестки: как идет мобилизация студентов и кого могут призвать

Какова судьба срочной службы?