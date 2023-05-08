У квітні цього року українська влада дещо змінила законодавство стосовно мобілізації та призову. Про нові правила щодо вручення повісток розповів помічник начальника з правової роботи Одеського обласного ТЦК та СП Іван Жук.

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Детально про нововведення

З-поміж іншого, Жук пояснив, як ці зміни діятимуть на практиці. Скажімо, існує ситуація, за якої військовозобов'язаний працює на підприємстві в Одесі, хоча його місце реєстрації в сусідній області. Як відомо, керівник фірми повинен подавати в ТЦК списки, у яких зазначені імена всіх працівників.

І якщо раніше центр комплектування не міг видати повістку людині, що працює в місті, де не зареєстрована, то згідно з нововведеннями, тепер він має право це робити.

Я вважаю, що такі зміни є доцільними. Вони спрямовані на ефективне проведення заходів мобілізації на території держави в цілому,

– констатував представник ТЦК.

Окрім того, він наголосив, що видаватимуть повістку військовозобов'язаному лише у тому разі, якщо є на те всі необхідні підстави.

Водночас після приходу в ТЦК та проходження ВЛК (військово-лікарської комісії), якщо немає причин для відстрочки, то в такому разі громадянина можуть мобілізувати.

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