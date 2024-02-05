"Украине придется мобилизовать больше солдат": в Минобороны Германии назвали причины

Глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг сказал, что мобилизация существенно необходима нашему государству. По его словам, на это есть несколько причин.

Координатор помощи Украине от Германии считает, что нашему государству придется мобилизовать больше людей для пополнения потерь. Также это нужно для восстановления подразделений ВСУ.

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Немецкий генерал объяснил, зачем Украине мобилизация

По словам Фройдинга Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат. В частности, это произойдет не просто из-за количества потерь.

Но и из-за того, что войска, некоторые из которых на фронте уже 24 месяца, нуждаются в регенерации,

– объяснил немецкий генерал.

Глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии также отметил, что сейчас в нашем государстве обсуждают тип и объем мобилизации. Он отметил, что это политический и социальный переговорный процесс, в котором также играет роль демографическая ситуация в Украине.

"Существует этот разрыв между возрастными группами 20 и 40-летних. Поэтому экономической способности своего государства украинцы должны уделять столько внимания, сколько и его военной способности", – отметил он.

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