"Украине придется мобилизовать больше солдат": в Минобороны Германии назвали причины
Источник:RND
Глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг сказал, что мобилизация существенно необходима нашему государству. По его словам, на это есть несколько причин.
Координатор помощи Украине от Германии считает, что нашему государству придется мобилизовать больше людей для пополнения потерь. Также это нужно для восстановления подразделений ВСУ.
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Немецкий генерал объяснил, зачем Украине мобилизация
По словам Фройдинга Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат. В частности, это произойдет не просто из-за количества потерь.
Но и из-за того, что войска, некоторые из которых на фронте уже 24 месяца, нуждаются в регенерации,
– объяснил немецкий генерал.
Глава Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии также отметил, что сейчас в нашем государстве обсуждают тип и объем мобилизации. Он отметил, что это политический и социальный переговорный процесс, в котором также играет роль демографическая ситуация в Украине.
"Существует этот разрыв между возрастными группами 20 и 40-летних. Поэтому экономической способности своего государства украинцы должны уделять столько внимания, сколько и его военной способности", – отметил он.
В комитете Рады обнаружили нюансы в законопроекте о мобилизации
- Заместитель председателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что новая редакция законопроекта о мобилизации "несколько лучше" предыдущей версии. Однако и в этом документе все же имеются определенные нюансы.
- В частности, одна из норм касается мобилизации людей, ухаживающих за лицами с инвалидностью. А другой спорный вопрос, по мнению Чернева, касается повесток в электронном кабинете.
- В конце концов Чернев отметил, что новый законопроект о мобилизации еще подлежит обсуждению. В комитете также хотят пригласить Минобороны и услышать, почему не были включены нормы и почему появились некоторые новые.
- Кроме того, первый заместитель спикера Верховной рады Александр Корниенко во время брифинга заявил, что законопроект об изменении правил военной службы, мобилизации и воинского учета могут принять в первом чтении уже на этой неделе.