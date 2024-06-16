Четыре законных основания: в каких случаях можно не явиться в ТЦК

16 июня 2024, 18:20
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Источник:

"РБК-Украина"

Если гражданин получает повестку, он должен прийти в ТЦК в определенный срок. В то же время в законе указаны 4 уважительные причины, по которым можно не прийти в ТЦК.

Если военнообязанный уклоняется от получения повестки для обновления военно-учетных данных, то ему грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

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Когда можно не идти в ТЦК

Закон о мобилизации определяет 4 причины, по которым гражданин может не прийти в ТЦК в установленный срок.

Речь идет о:

  • препятствии стихийного характера;
  • болезни гражданина;
  • военных действиях на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
  • смерти его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (мужа).
Важно! В случае неприбытия в ТЦК гражданин обязан сообщить о причинах в кратчайший срок, но не позднее трех суток.

После этого необходимо прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение 7 календарных дней.

Также стоит отметить, что причины неявки должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций.

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Автор: Поліна Буянова