Четыре законных основания: в каких случаях можно не явиться в ТЦК
Источник:"РБК-Украина"
Если гражданин получает повестку, он должен прийти в ТЦК в определенный срок. В то же время в законе указаны 4 уважительные причины, по которым можно не прийти в ТЦК.
Если военнообязанный уклоняется от получения повестки для обновления военно-учетных данных, то ему грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен.
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Когда можно не идти в ТЦК
Закон о мобилизации определяет 4 причины, по которым гражданин может не прийти в ТЦК в установленный срок.
Речь идет о:
- препятствии стихийного характера;
- болезни гражданина;
- военных действиях на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
- смерти его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (мужа).
После этого необходимо прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение 7 календарных дней.
Также стоит отметить, что причины неявки должны подтверждаться документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций.
Мобилизация в Украине: последние новости
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