Это будет снимать напряжение, – Тимочко объяснил идею призыва в бригады без участия ТЦК

В Генштабе ВСУ предложили разрешить военным частям проводить рекрутинг без участия ТЦК и СП. Даже в таком случае, когда центры комплектования пройдут реорганизацию и серьезную реформу, они не будут аннулированы.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил 24 Каналу, что ТЦК, кроме мобилизационной работы, выполняют очень много других важных задач. Там также работают семьями военнослужащих и с демобилизованными.

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"Они будут работать для унификации или ускорения процессов набора, отбора личного состава непосредственно воинской части, поиска или попыток упростить эту ситуацию, мотивировать людей или проводить внутренний отбор, добор в пределах воинских частей. Поскольку никто не знает лучше, чем воинские части, кто им нужен в конкретное время", – заметил он.

Хорошая реакция на вызовы

Иван Тимочко отметил, что лицо, которое будут отбирать даже через рекрутинговый центр, все равно должно появиться в ТЦК и предоставить информацию о себе, пройти ВЛК. Тогда он сможет идти в ту часть, которую ему отобрали рекрутеры. Это хорошая реакция на те вызовы, которые возникают сейчас.

Это не новый способ. До полномасштабного вторжения России в Украину те, кто находились в оперативном резерве первой, второй очереди, особенно те лица, которые в то время заключали контракт резерва, тоже шли напрямую в воинские части, минуя центры комплектования. Они знали, в какое подразделение, воинскую часть, даже кто будет командиром, на какую должность они идут. Очень хорошо, что такой опыт адаптирован под современные условия.

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Однако следует понимать, что это должно работать по всему звену. Не все воинские части имеют учебные центры. Они будут направлять их в общие, подчиненные ВСУ, где каждый человек будет проходить военную подготовку, получать свою специальность, проходить базовое обучение.

На этом этапе стоит минимизировать риски того, чтобы там человека не перенаправили или даже из-за ошибки, я не говорю, что какого-то злого умысла, чтобы человек не мог нести службу исключительно в той части, в которой он принял решение нести службу,

– подчеркнул военный.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ убежден, что разрешение военным частям проводить рекрутинг без участия ТЦК и СП – очень правильное. Это приведет к увеличению спектра возможностей набора или отбора личного состава.

"Это будет снимать напряжение, минимизировать российскую пропаганду или пропаганду на подрыв мобилизации в Украине. Потому что она продолжается, Россия не отказалась от нее. Враг прилагает огромные усилия для дискредитации, как ВСУ, так и отдельных структур", – подчеркнул он.

Должна быть проведена информационная кампания с разъяснением. Она должна иметь четкое, твердое законодательное основание, чтобы не было никаких рисков, злоупотреблений, ошибок, чтобы не подорвать доверие украинцев к такому решению.