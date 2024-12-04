Считается ли повестка, которую не успели забрать с почты, врученной: в Черкасском ТЦК ответили

Военнообязанные украинцы могут получить повестки по почте. Если человек не успел забрать повестку, то она, согласно законодательству, считается врученной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника Черкасского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Олега Тимошенко для издания "18000".

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Человек не забрал повестку, что будет дальше

По словам Тимошенко, постановление Кабмина Украины №560 предусматривает, что повестку, которую не забрали с почты, считают врученной.

Если человек указал этот адрес и он есть в электронной системе "Оберіг", повестку формируют автоматически и отправляют Укрпочтой. Если человек не забрал повестку и нам приходит сообщение: "отсутствует по адресу" или "не получена", этих людей считают оповещенными,

– пояснил начальник Черкасского ТЦК и СП.

Он также отметил, что тогда, соответствии с этим же порядком, в полицию подают обращение о принудительной доставке таких лиц для составления административного протокола.

В то же время Олег Тимошенко подчеркнул, что работники ТЦК и правоохранители учитывают все ситуации, связанные с неполучением гражданином повестки через почту, ведь после составления протокола происходит рассмотрение административного дела.

"Во-первых, изучают социальное положение человека, возможно, у него были проблемы и он отсутствовал по уважительным причинам. Возможно, были причины технического характера. Если человек доказывает, что он невиновен или вина его не доказана, то протокол закрывают и постановление – тоже без наложения штрафа", – отметил он.

По словам начальника Черкасского ТЦК, важно не оштрафовать людей, а чтобы гражданин выполнил требования, предусмотренные военным долгом.