Сколько в Украине продлится мобилизация: Рада приняла законы
Верховная Рада приняла законы №10211 и №10212. Они касаются указов Владимира Зеленского о продолжении военного положения и мобилизации.
Верховная Рада продолжила военное положение и мобилизацию. Голосование было проведено в среду, 8 ноября.
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Сколько будет длиться мобилизация
Уже в девятый раз с начала полномасштабного вторжения России народные депутаты проголосовали за продолжение мобилизации в Украине. Решение парламента вступит в силу уже 16 ноября этого года.
Верховная Рада поддержала продление соответствующих мер еще на 90 суток. Таким образом, военное положение и мобилизация будут действовать в Украине до 14 февраля 2024 года.
Решение было принято почти единогласно. Продолжение мобилизационных мер поддержали 329 депутатов, а 19 парламентариев воздержались от голосования. Следует отметить, что ни один из присутствующих народных избранников не голосовал против мобилизации.
В прошлый раз, 18 августа, нардепы голосовали за продление мобилизации вместе с военным положением до 15 ноября 2023 года.
Последние новости о мобилизации
- Недавно правозащитник объяснил принцип работы реестра "Оберег", который создавался для облегчения мобилизационных мер. Там будут храниться данные о состоянии здоровья, профессии, семейном положении и другая информация, которую военнообязанные могут уточнить и изменить.
- Также юристы рассказали, что собой представляет смартмобилизация. Эта концепция позволяет людям выбирать себе профессии перед прохождением службы в армии.
- Как сообщалось ранее, некоторые мужчины имеют право выезжать за границу во время войны. Для этого им нужно иметь основания, связанные с их здоровьем, семейным положением, профессией или деятельностью для помощи ВСУ.