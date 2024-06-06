Нардеп ответил, сколько украинцев нужно мобилизовать в этом году

Общая мобилизация в Украине не прекращается и набирает оборотов. Потребность в личном составе на этот год составляет около 100 – 110 тысяч человек.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в 2024 году планируется мобилизовать 500 тысяч человек. Однако в дальнейшем озвучивались существенно меньшие цифры.

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Сколько украинцев планируют мобилизовать

Народный депутат Украины и заместитель главы комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко объяснил, что во время планирования контрнаступления под руководством Главнокомандующего Валерия Залужного возникла потребность в мобилизации 500 тысяч человек. Однако тогда задерживалась помощь от западных партнеров.

И когда новым Главнокомандующим ВСУ был назначен Александр Сырский, был утвержден план обороны на 2024 год, который не предусматривал привлечения такого большого количества новых военных,

– сказал нардеп.

Важно учитывать, что для обеспечения призыва 500 тысяч человек необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для обучения и содержания.

Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100 – 110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев,

– заявил Руслан Горбенко.

Мобилизация в Украине: последние новости

С 18 мая свои учетные данные уже обновили 1,6 миллиона украинцев. Большинство сделали это именно через приложение Резерв+. Данные также уже обновили более 18 тысяч украинцев, которые находятся за рубежом. Преимущественно те, кто живет в Польше, Чехии, Германии, Канаде, США.

Также стало известно, что в приложении Резерв+ в будущем планируют добавить функцию онлайн-ректрутинга. Военнообязанные украинцы смогут просмотреть вакансии и подать заявку.

Сейчас предприятия могут резервировать до 50% своих военнообязанных работников. Предприятия, которые обеспечивают оборону, а также оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы, могут бронировать до 100% своих военнообязанных сотрудников по отдельному постановлению Кабмина.