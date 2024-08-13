Военный учет не по месту прописки: юрист разъяснил процедуру

Юрист Дмитрий Франчук разъяснил процедуру, как стать на воинский учет не по месту прописки.

Изменение места жительства требует соответствующих действий по военному учету. Юрист Франчук предоставил важные рекомендации для тех, кто переезжает или учится в другом городе.

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Военный учет: куда обращаться

По словам Франчука, при изменении места жительства необходимо в короткий срок сняться с учета по старому адресу и стать на учет по новому. Это можно сделать в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Вообще, стать на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не по месту жительства возможно, но при определенных условиях,

– заявил знаток права.

Если вы учитесь или работаете в другом городе, существует возможность стать на учет по месту учебы или работы.

Необходимые документы для постановки на учет это:

паспорт;

идентификационный код;

военный билет;

документы, подтверждающие смену места жительства и причину изменения места учета.

Заполнение заявления установленного образца является обязательным этапом процедуры. Кроме того, медицинский осмотр (ВВК) может быть предложен для уточнения состояния здоровья гражданина.

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Ранее 24 Канал писали о процедуре отправки повесток с помощью почты. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №560.