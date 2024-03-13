"Налог на трусость" еще нигде не сработал, – спикер Рады об идеях экономического бронирования

Руслан Стефанчук заявил, что не знает стран, где бы сработало экономическое бронирование от мобилизации. В то же время на одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, которые обеспечат его экономическое содержание.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность изменения системы бронирования граждан от мобилизации в зависимости от уровня доходов лица. Однако сам Стефанчук относится к такой идее скептически. Об этом спикер Верховной Рады заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также Закон о мобилизации направлен на замену 330 тысяч военных, которые на фронте, – FT

В свое время, в 12-м или 13-м веке в Англии существовал такой налог на трусость, когда платили деньги, чтобы не идти в рыцари. И этот налог продолжался во многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало. Это мое видение,

– объяснил Стефанчук.

В то же время председатель Верховной Рады согласился с оценкой премьера Дениса Шмыгаля, что на одного военного, который защищает Украину, должны работать восемь человек, которые экономически обеспечат его содержание. Если это соотношение становится меньше, то эффективность падает.

Кроме того, как отметил глава правительства, сейчас изучаются вопросы уплаты налогов, официальной зарплаты, которая для бронирования должна быть средней или выше средней.

Мобилизация в Украине: последние новости