Политик заявил, что ребята которые участвуют в турнирах по киберспорту, очень нужны в армии. Об этом "слуга народа" сказал в интервью Telegraf.

Что депутат рассказал о мобилизации?

Руслан Горбенко рассказал, что Верховная Рада не планирует снижать мобилизационный возраст. Это может измениться только, если Россия проведет масштабную мобилизацию или ситуация станет критической.

Он заявил, что количественно Украина никогда не победит врага, только технологически. ТЦК призывают в месяц примерно 20 – 30 тысяч человек, из которых можно использовать в армии 40 – 50%. Горбенко предлагает реформы для ТЦК: изменения к мобилизации через роботизацию и повышение количества и качества дроновых подразделений.

Этим работникам ТЦК надо сказать: "Стоп" и проводить аудит, в том числе и среди ТЦК. Если большинство руководителей имеют боевой опыт, то есть вопросы по ротам охраны ТЦК. Также надо делать аудит по забронированным коммунальным предприятиям, чиновниках, по всему сектору безопасности,

– предлагает политик.

Украина планирует уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Критерии для получения критичности каждого квартала повышаются.

Однако надо признать, что предоставление возможности для бронирования – это единственная возможность предприятиям и экономике выжить. Поэтому, по мнению, Горбенко, нельзя полностью лишить предприятия бронирования. Надо вводить постоянные проверки и повышение критериев для получения критичности. Именно благодаря работающим предприятиям, Украина формирует бюджет, который на 100% обеспечивает сектор безопасности.

Что депутат рассказал о развитии технологий на войне?

Депутат вспомнил заявление Зеленского о том, что Украина заказала 25 тысяч НРК (наземные роботизированные комплексы), которые можно использовать как в логистике, так и для штурмовой и оборонной работы. Горбенко считает, что нужно, как минимум, 100 тысяч эффективных ребят, которые умеют работать с современными системами.

Когда мы вооружим войско современными дронами и НРК, то точно будем понимать, а кто же нужен в армии. Откровенно говоря – молодежь, которая может управлять НРК, как в PlayStation за 500 километров от линии фронта. Такая практика есть, но ее надо только масштабировать,

– заявил депутат.

Обратите внимание! Начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Лев "Хорус" Пашко в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о трансформации войны в сторону большей автоматизации. Он пояснил, что речь идет скорее о перераспределении ресурсов, а не об уменьшении роли военных. Если появляется большое количество средств поражения, то возникает потребность в увеличении количества полученной разведывательной информации. Из-за этого, по словам эксперта, надо больше аналитиков, операторов и разведывательных средств.

Горбенко напомнил, что министр обороны Михаил Федоров вводит понятие "анализа потерь". Военное руководство намерено понимать, по каким причинам произошли потери, кто отдал приказ, что сделали для обеспечения эвакуации. Депутат считает, что к некоторым неэффективным бригадам, с плохим руководством, нужно применять практику расформирования. Политик считает, что Украина должна полностью реформировать подход в армии, иначе не выиграет в войне.

Нам нужны специалисты, которые умеют играть в Counter-Strike, участвуют во всех этих крутых турнирах. Умение работать за ноутбуком сейчас ценится в армии на уровне подполковника. Понимаем, что у молодежи есть родители, особенно мамы, они очень обеспокоены, чтобы их дети были в безопасности,

– рассказал Руслан Горбенко

Политик убежден, что современная война может предоставить возможность ребятам в подвалах управлять дронами на расстоянии 500 – 1000 километров от линии фронта. Для этого, по его мнению, есть и средства, и возможности.

Какие последние новости о мобилизации?

Также Горбенко рассказал, как искусственный интеллект может помочь в бронировании. Таким образом, по его мнению, можно будет убрать проблему "фейкового" бронирования и злоупотреблений, если работа таких предприятий не соответствует нормам.

ТЦК часто не выполняют судебные решения об исключении военнообязанных из реестра. Это приводит к штрафам для их руководителей за игнорирование решений.

Министерство обороны Украины объяснило, как будут реформировать мобилизацию. Планы реформ включают улучшение обмена данными, расширение функционала системы Резерв+ и интеграцию данных об образовании и здоровье в государственные реестры.