Вопрос справедливости – ключевой, – Вениславский о бронировании работников цирка
Одним из ключевых элементов бронирования военнообязанных должна быть справедливость. В Верховной Раде будут работать, чтобы не происходило абсурдных вещей.
Об этом 24 Каналу рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, подчеркнув, что вопрос справедливости в этом контексте является главным.
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Надо рассматривать каждый случай
Как отметил Вениславский, на Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже рассматривали определенные специфические случаи, когда были вопросы к бронированию. Так должно быть с каждой сомнительной ситуацией.
Одним из ключевых моментов бронирования должна быть справедливость. На комитете рассматривали сенситивные случаи, когда, к примеру, бронировали уборщиков мужского пола или водителей в определенных сетях супермаркетов. К этому же относится и бронирование специалистов из цирка,
– сказал Вениславский.
Но стоит понимать, что каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Нужно смотреть, кто именно забронирован. Также в законопроекте о мобилизации предусмотрено, что критерии бронирования и категории лиц, которые могут быть забронированными, Кабмин должен согласовывать с комитетом. Это поможет избежать абсурдных ситуаций.
В частности, нужно бронировать людей, которые являются уникальными в своих профессиях. Если речь идет о выдающемся режиссере или композиторе, который в своей сфере может сделать много чего... Это также надо учитывать. Вопрос справедливости здесь – ключевой,
– отметил Вениславский.
Мобилизация в Украине: коротко
- 11 апреля Верховная Рада поддержала в целом законопроект о мобилизации. Когда этот закон вступит в силу и что вообще изменится – читайте в материале 24 Канала.
- Также параллельно будет действовать процесс бронирования. Недавно Минкульт подтвердил телеканалам, которые участвуют в телемарафоне, статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это также касается, в частности, и государственного предприятия "Передвижной цирк Украины".
- Владимир Зеленский подписал закон, по которому отменяют статус "ограниченно годного". Такие лица должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. После этого ВВК будет предоставлять статус или пригодного к военной службе, или непригодного.