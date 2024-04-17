Ребят надо менять каждые 2 дня, – военнослужащий ВСУ о важности мобилизации

Силам обороны Украины требуется усиление на фронте, потому что людей не хватает. Часто военные не имеют возможности меняться на позициях каждые двое суток.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, отметив, что иногда военные вынуждены чрезвычайно долго сидеть на позициях.

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Это невероятно утомляет. Поэтому всегда нужно, чтобы были люди, которые могут заменить их на позициях.

Иногда на позициях ты вообще не спишь; плохо ешь; иногда нет как сходить в туалет. Ты работаешь в очень жестких условиях. Это очень истощает. Двое суток еще нормально можно продержаться. Но идут третьи – четвертые. Где-то теряется бдительность и внимательность. Это может стоить жизни или здоровья. Надо, чтобы ребята менялись каждые двое суток. Частая смена должна быть,

– сказал Сазонов.

Не стоит и говорить о том, что военные должны иметь возможность поехать в отпуск домой. Поэтому важно и в дальнейшем проводить мобилизацию. Есть большие надежды на аудит, который начал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Есть бригады, которые с начала полномасштабной войны не выходили на ротацию. А есть бригады, которые боевых действий не видели. Это нерационально. Надеюсь, что Генштаб с тем разберется – и будет пополнение. 500 тысяч человек, видимо, не надо. Хватит и 300 тысяч,

– сказал Сазонов.

Какова ситуация с оружием

Как отметил Сазонов, понятно, что оружия недостаточно. Снарядов и мин не хватает. Но есть надежда на чешскую инициативу и наконец-то на продолжение военной помощи от США. В свое время у оккупантов были проблемы, когда Украина имела возможность запускать по 5 тысяч снарядов в сутки.

Сейчас снарядов и мин не хватает. Но что-то есть. Ждем решения США и чешскую инициативу. Там уже обещают передать часть снарядов в ближайшее время,

– сказал Сазонов.

Ситуация на фронте: коротко