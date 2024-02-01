Новый законопроект о мобилизации: за сколько надо зарегистрировать данные в электронном кабинете
В случае принятия нового законопроекта Верховной Радой у военнообязанных граждан появятся электронные кабинеты, где нужно будет обновлять данные для ТЦК и СП. Это нужно будет сделать за определенный срок.
В частности, электронный кабинет позволит гражданам легче и проще уточнить данные. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк, передает 24 Канал.
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За сколько надо зарегистрировать данные в е-кабинете
Павлюк отметил, что военнообязанный будет иметь 60 дней, чтобы уточнить данные. По его словам, это можно будет сделать в электронном кабинете.
Представитель Минобороны отметил, что кроме этого будут работать и другие способы уточнения данных. В частности, в территориальных центрах комплектования, центрах предоставления административных услуг и тому подобное.
В общем электронный кабинет просто дает возможность меньше бегать. Уточнить данные можно будет там – и это значительно проще, и это позволит охватить большее количество людей, и, соответственно, значительно качественнее приобщать людей к армии,
– пояснил он.
Павлюк также рассказал, что в электронную систему "Оберег" заносились данные, которые были на бумаге, и в них есть много неточностей. Поэтому необходимо уточнение этих данных в ТЦК и СП.
Напоследок представитель Минобороны отметил, что электронный кабинет – механизм, который позволит гражданам легче и проще выполнить свой долг по уточнению данных.
Кабмин внес в Раду обновленный законопроект о мобилизации
- Кабинет Министров 30 января внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации. Документ содержит обновленные пункты, к которым ранее были вопросы в комитетах Верховной Рады и омбудсмена.
- В частности, правительство предлагает уменьшить призывной возраст для украинцев с 27 до 25 лет. То есть теперь военнообязанными мужчины будут становиться с 25 лет, а от 18 до 25 будут считаться призывниками.
- В новом законопроекте также четко прописали нормы по мобилизации людей с инвалидностью. Согласно документу, люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы.