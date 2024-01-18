Людям, которые воюют с 2022 года, нужно отдохнуть, – Калмыкова о законопроекте о мобилизации

Некоторые военные воюют с 2022 года и они должны иметь право на отдых. Однако государство должно создать условия для этого, в частности, подготовить замену на фронте.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. Сейчас это одна из основных задач нового законопроекта о мобилизации.

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Призыв на службу в Украине

Наталья Калмыкова рассказала, что главная идея нового законопроекта о мобилизации осталась неизменной. Главная задача – создать условия, при которых лица, воюющие с 2022 года, имели возможность уволиться и отдохнуть.

Для этого нам нужно создать условия, в том числе найти и подготовить замену тем военнослужащим,

– объяснила Калмыкова.

Также чиновник прокомментировала успехи проекта рекрутинга из Вооруженных сил Украины. Она отмечала, что более 46 тысяч отзывов на вакансии по состоянию на данный момент. Это ситуация, когда лицо тем или иным образом связалось с рекрутером или представителем воинской части.

Всего размещено 3200 вакансий – однако одна вакансия не обязательно означает одну должность. Иногда военные части ищут несколько человек для одинаковой работы.

Законопроект о мобилизации