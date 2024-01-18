Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Наразі це є одним з основних завдань нового законопроєкту про мобілізацію.

Дивіться також "Легкі санітарні втрати": якою насправді для Росії є ситуація на лівобережжі Херсонщини

Призов на службу в Україні

Наталія Калмикова розповіла, що головна ідея нового законопроєкту про мобілізацію лишилося незмінною. Головне завдання – створити умови, за яких особи, які воюють з 2022 року, мали можливість звільнитися та відпочити.

Для цього нам треба створити умови, в тому числі знайти та підготувати заміну тим військовослужбовцям,

– пояснила Калмикова.

Також посадовиця прокоментувала успіхи проєкту рекрутингу з Збройні Сили України. Вона зазначала, що понад 46 тисяч відгуків на вакансії є станом на зараз. Це ситуація, коли особа тим чи іншим чином сконтактувала з рекрутером або представником військової частини.

Всього розміщено 3200 вакансії – однак одна вакансія не обов'язково означає одну посаду. Інколи військові частини шукають декілька осіб для однакової роботи.

Законопроєкт про мобілізацію