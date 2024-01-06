Законопроект о мобилизации будет включать нормы о мужчинах за границей, – нардеп Чернев

Дискуссии по новому законопроекту о мобилизации, который подал на рассмотрение Кабмин, до сих пор продолжаются. В частности, сейчас поднимается вопрос, что делать с военнообязанными мужчинами, выехавшими за границу.

Ранее министр обороны Рустем Умеров утверждал, что в случае принятия решения по категориям, то повестку получат все. Однако целью является не наказать человека, а снять вопрос безопасности.

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Вопросы мужчин за границей

Нардеп "Слуги народа" и по совместительству глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев отмечает, что в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины.

Однако нардеп отметил, что сейчас "больше вопросов пока, чем ответов" относительно этой категории военнообязанных.

Министр обороны Рустем Умеров в интервью Welt рассказал, что вопрос мужчин является запросом на справедливость. Немецкие СМИ писали, что Минобороны рассматривает способы возвращения мужчин призывного возраста из-за границы. Если решение по категориям будет принято, то повестка поступит всем. Однако прежде всего это призыв просто прийти в ТЦК на обновление данных.

В новом законопроекте предусмотрены меры, которые могут быть применены к военнообязанным за отказ явиться в ТЦК и СП, а также наказание за уклонение от мобилизации. Однако это не означает, что эти пункты будут в окончательном варианте законопроекта.

Законопроект дорабатывают