Вызвали 230 человек: Жданов потролил "мобилизацию" от Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил наращивать Вооруженные силы страны. Впрочем, число мобилизованных вызывает смех.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, белорусы все-таки боятся украинцев.

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Пополнение белорусской армии "впечатляет"

Олег Жданов объяснил, что Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

Все напряглись: мобилизация в Белоруссии? А нет, не мобилизация. Всего-навсего призывают 230 человек,

– посмеялся он.

Военный эксперт подчеркнул, что пополнение личного состава планируется для пограничной службы и частично Вооруженных Сил.

"Я так понимаю, что проблема в офицерском составе", – подчеркнул он.

По его мнению, такие действия белорусов – признак страха.

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Белорусы напуганы

Олег Жданов метко подметил, что Лукашенко просто вынужден призвать более двухсот офицеров запаса на службу, чтобы закрыть своеобразные пробелы.

Очевидно, в связи с войной в Украине и тем, что белорусы насмотрелись на эти ужасы, популярность военных учебных заведений резко упала среди белорусского населения,

– подчеркнул он.

По его словам, 230 мобилизованных пополнят ряды пограничных войск Беларуси.

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