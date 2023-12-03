Мобилизация в декабре-2023: есть ли изменения и кого будут призывать
В Украине уже 648 дней идет полномасштабная война с Россией. Поэтому в стране введено военное положение и объявлена общая мобилизация.
Согласно действующему законодательству, призыву подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Кто подлежит мобилизации в декабре 2023 года – сообщает 24 Канал.
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Изменится ли мобилизация в декабре
В декабре 2023 года не предусматриваются существенные изменения в мобилизации. Так, обязательному призыву по-прежнему подлежат:
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт;
- мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них нет опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными на основании решений ВЛК.
Кроме того, украинцы также могут присоединиться к рядам армии добровольно. Речь идет о женщинах известных до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, а также призывникам в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавшим в исполнении срочной службы – на службу по контракту. Кроме того, люди с инвалидностью могут стать в защиту страны. Военнообязанные, получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, также могут быть мобилизованы по собственному желанию.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Запорожье "Муниципальная варта" совместно с представителями ТЦК и полиции будут обходить дома, где живут призывники. Такие меры соединены с мобилизационными действиями. Как объяснили местные власти, основная задача – донести до призывников необходимость пойти в ТЦК.
- Владимир Зеленский заявил, что в вопросе мобилизации должны произойти изменения. Сегодня Президент Украины ожидает комплексных решений, которые должны представить на предстоящем заседании Ставки.
- В Киеве предлагают ввести единовременные выплаты в размере 30 тысяч гривен для мобилизованных. Их планируют выплачивать военнообязанным, призванным с декабря 2023 года. Соответствующее решение должно рассмотреть Киевсовет на ближайшем заседании.